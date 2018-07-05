Вашингтон, 5 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Предстоящий саммит лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа может обернуться для Вашингтона катастрофическими последствиями, если глава Белого дома подготовится к встрече в Хельсинки так же, как он это сделал в преддверии своих переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет Джордж Ф. Уилл в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Автор ссылается на мнение эксперта по КНДР из Американского института предпринимательства (the American Enterprise Institute) Николаса Еберстада, который выступил со статьей «В Сингапуре победил Ким Чен Ын». По словам эксперта, для Вашингтона встреча Трампа с Ким Чен Ыном оказалась «мировым первенством по сознательным ошибкам».

В частности, Трамп осыпал своего визави всеми возможными похвалами, отмечая, что у него с северокорейским лидером — «талантливым человеком, который любит свою страну», — сложились «очень особые связи». Глава Белого дома также назвал Ким Чен Ына «очень хорошим переговорщиком», хотя он не добился от Трампа никаких уступок — тот их отдал бесплатно. Например, подчеркивает Еберстад, в обмен на остановку военных учений США Пхеньян не дал ничего, не раскрыл количество и тип своих ядерных зарядов и баллистических ракет, лишь в который раз указал на свое стремление к «ядерному разоружению».

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И теперь, уверен автор, этот «простак за границей» стремится к встрече с «русским с ледяными глазами, который по-прежнему пытается демонтировать одну из самых больших стран Европы — Украину».

Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам стороны подписали соглашение, которое, в частности, включало в себя стремление Пхеньяна к полному ядерному разоружению. Недавно Трамп в своем Twitter дал высокую оценку этой встрече, подчеркнув, что если бы не он, то США уже были бы в состоянии войны с КНДР.

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Саммит глав Белого дома и Кремля запланирован на 16 июля в Хельсинки. В МИД РФ с этими переговорами связывают возможность придать позитивную динамику отношениям двух стран.

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