Екатеринбург, 5 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Свердловской области доходная статья регионального бюджета будет увеличена на 3,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Таким образом, объем доходов региона составит 229,4 млрд рублей. На эту же сумму планируется увеличить расходы, которые составят 238,3 млрд рублей. При этом бюджет останется дефицитным. Полученные доходы планируется направить на социальную сферу и строительство.

Напомним, что предыдущая корректировка прогноза бюджета состоялась в мае. Тогда доход в казну был увеличен на 4,9 миллиарда рублей, до 226 млрд рублей, и соответственно расходы — до 235 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Свердловской области был принят дефицитный бюджет. Согласно принятому в конце 2017 года закону, доходы в 2018 году в казну должны были составить 213,7 млрд рублей, а расходы — 225,3 млрд рублей. Соответственно дефицит бюджета — 11,6 млрд рублей.