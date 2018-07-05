Луганск, 5 июля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. ВСУ два раза нарушили «хлебное» перемирие в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 4 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли села Лозовое и Паньковка. При этом применялись ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и крупнокалиберные пулеметы.

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Сутками ранее ВСУ трижды обстреляли ЛНР из минометов калибра 82 мм, под обстрел попали населенные пункты Первомайск, Калиновка и Пришиб. До этого украинские войска еще четыре раза обстреливали ЛНР из гранатометов, минометов различного калибра и стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе с 1 июля объявлено «хлебное» перемирие, которое ВСУ сразу же начали нарушать.