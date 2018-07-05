Москва, 5 июля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Банк России с 5 июля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Таатта» (г. Якутск). Решение принято в связи с тем, что банк использовал рискованную бизнес-модель. Такие действия привели к снижение размера собственных средств банка, что создало угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Центробанк РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования. Однако руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организвции.

Отмечается, что информация о фактах нарушений в банке будет направлена в правоохранительные органы. В кредитном учреждении назначена временная администрация. По величине активов якутский банк «Таатта» занимал 220 место в банковской системе РФ.

Читайте также: Лицензия банка «Таатта» отозвана в целях предупреждения его банкротства

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с начала 2018 года лишил лицензий 26 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ отозвал лицензии 46 банков.

На эту тему: Банк «Таатта» в Якутии оказался под угрозой банкротства