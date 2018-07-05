Москва, 5 июля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Порядка 77% жителей России считают, что после введения единого государственного экзамена (ЕГЭ) качество знаний школьников ухудшилось, об этом 5 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Решетников Фёдор Павлович. Опять двойка. 1952

По мнению респондентов, качество знаний ухудшилось из-за того, что учащихся «натаскивают» только на прохождение тестов. При этом 65% опрошенных уверены, что отмена тестовой части в едином госэкзамене позволяет выявить реальный уровень знаний школьников. По мнению 71% граждан, после введения ЕГЭ проверка знаний стала «формальностью».

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Однако 57% опрошенных уверены, что с помощью ЕГЭ одаренные школьники из регионов получили возможность поступить в престижные высшие учебные заведения России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что 64% жителей страны не одобряют ЕГЭ, одобряют — 22%. Сторонники единого госэкзамена приводят чаще всего следующие доводы: «ЕГЭ дает глубокую и объективную оценку знаний», «стимулирует школьников к учебе, повышается качество знаний». Противники — «ЕГЭ ориентирует на получение поверхностных знаний, уровень знаний понизился», «традиционный экзамен лучше, чем тестирование».

Напомним, ранее ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что основная проблема единого госэкзамена заключается в том, что с его помощью невозможно определить творческий потенциал человека.

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