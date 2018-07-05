Москва, 5 июля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Российской Федерации грозят «драконовские меры» со стороны Вашингтона, если в США будет выявлено «российское вмешательство» на ноябрьских выборах в Конгресс. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил сенатор от штата Алабама Джон Кеннеди, посетивший Москву.

Угрозы дяди Сэма

«Если мы (власти США) увидим вмешательство (в выборы) в ноябре, иного выхода не будет», — сказал Кеннеди.

При этом сенатор выразил надежду, что «драконовские меры» в отношении России вводить не придется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ встретились с делегацией Конгресса США 3 июля 2018 г. По итогам этой встречи глава американской делегации Ричард Шелби оценил состоявшийся разговор с российскими депутатами как «честную дискуссию».

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