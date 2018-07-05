Астана, 5 июля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Российская футбольная сборная имеет самые низкие шансы на победу в ЧМ-2018 среди оставшихся участников. Такое мнение выразил нападающий казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России

«Но всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников», — цитирует Аршавина издание Zakon.kz.

Хорватские футболисты — сильные и серьезные соперники. Российской команде на поле придется так же трудно, как в ходе игры с Испанией, считает он.

Аршавин добавил, что Игорь Акинфеев — лучший голкипер сборной России за последние 20 лет. Кроме того, команда дисциплинированно играет, находится в хорошей физической форме и ощущает «сумасшедшую» поддержку болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России вышла в четвертьфинал мундиаля, обыграв команду Испании по результатам серии пенальти. 7 июля в Сочи пройдет матч Россия — Хорватия.

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