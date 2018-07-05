«Будет трудно»: Аршавин оценил шансы России на победу в ЧМ
Астана, 5 июля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Российская футбольная сборная имеет самые низкие шансы на победу в ЧМ-2018 среди оставшихся участников. Такое мнение выразил нападающий казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин.
«Но всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников», — цитирует Аршавина издание Zakon.kz.
Хорватские футболисты — сильные и серьезные соперники. Российской команде на поле придется так же трудно, как в ходе игры с Испанией, считает он.
Аршавин добавил, что Игорь Акинфеев — лучший голкипер сборной России за последние 20 лет. Кроме того, команда дисциплинированно играет, находится в хорошей физической форме и ощущает «сумасшедшую» поддержку болельщиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России вышла в четвертьфинал мундиаля, обыграв команду Испании по результатам серии пенальти. 7 июля в Сочи пройдет матч Россия — Хорватия.
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