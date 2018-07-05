Москва, 5 июля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. В сирийской провинции Дераа боевики оставили сотни единиц различного оружия, тонны боеприпасов и экипировки, передаёт 5 июля телеканал «Звезда».

Боеприпасы

Отмечается, что основная часть оставленного террористами вооружения и амуниции была произведена в Соединённых Штатах и в других странах Североатлантического альянса. По сведениям телеканала, для размещения всего брошенного радикальными исламистами военного снаряжения понадобилась площадь военного плаца одной из воинских частей сирийской армии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля подразделения сирийской армии продолжили наступательную операцию в юго-западной части провинции Дераа. Позиции радикальных исламистов были подвергнуты массированным ударам с воздуха со стороны российских ВКС.

Затем главари боевиков обратились к российскому Центру по примирению сторон с просьбой возобновить переговоры о капитуляции.

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