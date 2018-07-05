Порошенко представил свою версию истории крещения Руси
Киев, 5 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Об этом в интервью сербскому телеканалу РТС заявил президент Украины Пётр Порошенко. Также он выразил уверенность, что именно тогда была создана украинская церковь. Фрагмент интервью приводится на сайте главы Украины.
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«На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — уверен украинский лидер.
Президент также добавил, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Россия пытается помешать Украине в этом: «Российская церковь — церковь страны-агрессора. Украинская церковь — церковь для украинцев».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко нашёл украинские корни у князя Ярослава Мудрого. В конце мая украинский лидер обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке «на глазах всей Европы похитить в российскую историю» Анну Ярославну — младшую дочь Ярослава Мудрого, которого Порошенко назвал «древнеукраинским».
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Порошенко: Ярослав Мудрый — «древнеукраинский князь»
Напомним, ранее о краже Россией общей с Украиной истории заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко. По его словам, начало этому якобы «воровству» было положено с момента появления самого названия «Россия», «которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией». Он добавил, что убедиться в его словах позволят старые карты, на которых территория современной Украины именуется Русью.