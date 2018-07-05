Киев, 5 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Об этом в интервью сербскому телеканалу РТС заявил президент Украины Пётр Порошенко. Также он выразил уверенность, что именно тогда была создана украинская церковь. Фрагмент интервью приводится на сайте главы Украины.

Василий Перов. Первые христиане в Киеве. 1880

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«На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — уверен украинский лидер.

Президент также добавил, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Россия пытается помешать Украине в этом: «Российская церковь — церковь страны-агрессора. Украинская церковь — церковь для украинцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко нашёл украинские корни у князя Ярослава Мудрого. В конце мая украинский лидер обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке «на глазах всей Европы похитить в российскую историю» Анну Ярославну — младшую дочь Ярослава Мудрого, которого Порошенко назвал «древнеукраинским».

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Порошенко: Ярослав Мудрый — «древнеукраинский князь»

Напомним, ранее о краже Россией общей с Украиной истории заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко. По его словам, начало этому якобы «воровству» было положено с момента появления самого названия «Россия», «которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией». Он добавил, что убедиться в его словах позволят старые карты, на которых территория современной Украины именуется Русью.