Лондон, 5 июля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Госпитализированные жители графства Уилтшир были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом А-234, которое использовалось при отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает агентство Reuters со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», — заявил Басу после того, как вещество якобы было идентифицировано в лаборатории «Портон-Даун».

Он также пояснил, что для расследования инцидента к делу подключились около 100 детективов из контртеррористических подразделений британских правоохранительных органов. При этом в полиции пока не знают мотивов неизвестных, которые могли отравить пару, а также другие обстоятельства преступления. Более того, «нет никаких разведывательных данных или доказательств того, что оно было целенаправленным».

Напомним, отравление 4 марта в британском Солсбери послужило поводом для Великобритании, чтобы обвинить в преступлении Москву и принять меры внешнеполитического воздействия на Россию. Правда, с того времени Лондон так и не предъявил убедительных аргументов, что к отравлению Скрипалей причастна Москва.

Читайте также: Не тот «Новичок»? Лондон ищет связь отравления в Эймсбери и «дела Скрипаля»