Белград, 5 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-300 не входит в планы Белграда. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщает пресс-служба сербского оборонного ведомства.

George Chernilevsky ЗРС С-300

«Сербия имеет высокий уровень сотрудничества с Российской Федерацией, но новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности», — сообщил Вулин.

Ранее информация о том, что Сербия намерена закупить у России ЗРК С-300, появилась в ряде российских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сербская сторона выражала заинтересованность в приобретении С-300. Об этом сообщал, в частности, глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В ноябре того же года сербские издания анонсировали соглашение о закупке С-300 у Белоруссии.

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