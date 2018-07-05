Власти Сербии опровергли закупку у России комплексов С-300
Белград, 5 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-300 не входит в планы Белграда. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщает пресс-служба сербского оборонного ведомства.
«Сербия имеет высокий уровень сотрудничества с Российской Федерацией, но новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности», — сообщил Вулин.
Ранее информация о том, что Сербия намерена закупить у России ЗРК С-300, появилась в ряде российских СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сербская сторона выражала заинтересованность в приобретении С-300. Об этом сообщал, в частности, глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В ноябре того же года сербские издания анонсировали соглашение о закупке С-300 у Белоруссии.
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