Москва, 5 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. На фоне отсутствия торгов в США из-за выходного дня 4 июля цена на нефть сорта Brent в течение дня крутилась вокруг уровня $77,88 за баррель. Уровень $77,65 выступал поддержкой. Покупатели его защищали в ожидании благоприятных данных минэнерго США. Они опираются на данные Американского института нефти, которые отразили сокращение запасов нефти в стране на 4,51 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 5 июля, стоимость Brent снизилась на 0,56%, до 77,66. На данный момент цена торгуется в диапазоне 3 июля (76,66—78,52). Его границы на сегодня выступают уровнями поддержки/сопротивления. Выход цены из диапазона определит направление движения цены на два дня.

Напомним, 4 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,61%%, до $78,24 за баррель, WTI — на 0,04%, до $71,91 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,20 за баррель.

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