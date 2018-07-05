Москва, 5 июля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Рубль по итогам торгов 4 июля немного подешевел к доллару и евро на фоне отсутствия торгов в США из-за выходного дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть сорта Brent в течение дня крутилась вокруг уровня $77,88 за баррель. Курс доллара консолидировался на уровне 63,26 руб., курс евро — на 73,70 руб. Объем торгов с долларом был очень низкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

4 июля Минфин провел два аукциона, на которых разместил ОФЗ на сумму 29,85 млрд рублей из запланированных 30 млрд руб. Суммарный спрос по двум выпускам гособлигаций составил 85,19 млрд рублей. Индекс RGBI закрылся в небольшом минусе.

Сегодня, 5 июля, в ходе азиатских торгов баррель нефти Brent подешевел на 0,54%, до $77,69. На торгах в Европе негативная динамика может усилиться. Скорее всего, нефтяной рынок окажет негативное влияние на рубль во время открытия Мосбиржи.

Сегодня сопротивлением для доллара США выступит уровень 63,60 руб., евро — 74,00 руб. В конце текущей недели внимание участников рынка будет приковано к протоколу последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также отчету по рынку занятости в США.

6 июля вступят в силу новые американские пошлины на китайский импорт. Китай может в этот же день объявить ответные меры, что негативно скажется на динамике курса рубля.

Напомним, 4 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 8 коп. (+0,15%), до 63,24 руб., курс евро — на 5 коп. (+0,08%), до 73,66 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,0 млрд (-60%), евро/рубль — 375 млн евро (-9,04%).

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