Якутск, 5 июля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания, к которому неминуемо приведёт повышение НДС с 18% до 20%, в первую очередь ударит по кошельку простых людей, а их положение и без того оставляет желать лучшего. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Бедность

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Принять закон о повышении налога на добавленную стоимость Госдума РФ намерена до конца июля. Увеличение его ставки запланировано на начало 2019 года. Такие перемены Юрий Данилов назвал вполне ожидаемыми, подчеркнув, что прогнозировал повышение цен после выборов президента России.

«Повышение ставки НДС на 2% соответственно приведёт к росту цен на товары и продукты. И это мы уже ощущаем. Также будет рост инфляции, которую удалось удерживать на рекордно низком уровне 2,4% вплоть до мая, то есть до инаугурации президента РФ Владимира Путина», — отметил эксперт.

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Он считает, что более логичной мерой вместо повышения НДС было бы снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4−6%.

«Кроме того, следует провести кредитную амнистию для населения, которое находится в кредитной кабале, и покупательная способность людей очень низкая. Любое повышение цен на товары и продукты первой необходимости больно бьёт по кошельку простых людей», — также подчеркнул Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ по прогнозу Счётной палаты РФ и Центробанка России, повышение НДС с 18 до 20% приведёт к росту инфляции на 0,4%. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал увеличение ставки этого налога взвешенным решением, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом страны.

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