Екатеринбург, 5 июля, 2018, 07:00 — ИА Регнум. В Свердловской области по прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни прогнозируются порывистый ветер, грозы с сильными дождями и градом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Гроза

«По прогнозу уральских синоптиков вечером 4 июля и в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы с усилением ветра до 25 м/с, крупный град», — указано в сообщении.

Спасатели призывают принять все меры необходимой осторожности. В частности не рекомендуется в непогоду покидать жильё без особой необходимости. В случае порывов ветра прятаться стоит в подъездах домов. Так же не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году грозовые фронты накрывают Свердловскую область со второй половины мая уже не в первый раз. Так первое штормовое предупреждение было объявлено ещё 20 мая. В тот день даже произошёл обрыв электропровода на железнодорожном участке, из-за чего на несколько часов было закрыто сообщение Екатеринбург — Пермь.

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Однако и в последующие дни неутешительный прогноз синоптиков повторился. Штормовое предупреждение объявлялось 22, 25 и 30 мая, а также в начале июня.