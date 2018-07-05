Миасс, Челябинская область, 5 июля, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Челябинский город Миасс сегодня, 5 июля, может обрести мэра. На этот пост претендуют девять человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Миасса

По информации пресс-службы губернатора, сегодня в городе состоится очередное заседание конкурсной комиссии. А затем пройдёт сессия городского собрания депутатов. На ней и предстоит избрать мэра из тех кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.

Напомним, ранее число кандидатов на пост мэра сократилось. Одного из них не пропустили на второй этап конкурса из-за «неправильного» оформления документов.

Власть в Миассе сменилась 15 мая. Решением собрания депутатов Геннадий Васьков был отправлен в отставку. Основанием для этого стало личное заявление. Этому предшествовал длительный конфликт с собранием депутатов и два неуда за работу: в 2016 и 2017 году.

Сейчас Геннадий Васьков находится в СИЗО. Арестовали Его в тот же день, 15 мая. Ранее, 14 мая, он был задержан.