Екатеринбург, 5 июля, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Ряд решений, принятых 4 июля правительством Свердловской области, имеет принципиальное значение для повышения уровня и качества жизни уральцев, выполнения «нового майского» указа президента России и региональной программы «Пятилетка развития».

Владислав Фальшивомонетчик Свердловская областная больница

«Сегодня у нас насыщенная повестка заседания. Мы рассматриваем около тридцати проектов постановлений. Все они направлены на реализацию программы «Пятилетка развития», на улучшение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение экономического роста территорий, создание достойных условий для жизни уральцев», — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Так, члены правительства приняли постановление, предполагающее увеличение общего объема финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» на 1,8 млрд рублей, в том числе за счет поступления средств федерального бюджета. Это позволит улучшить материально-техническую базу детских поликлиник в регионе, увеличить количество модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, средства будут направлены на приобретение передвижных медицинских комплексов для малонаселенных территорий, на развитие паллиативной медицинской помощи и лекарственное обеспечение уральцев.

Члены областного кабинета министров также приняли решение, направленное на развитие агропромышленного комплекса региона. Так, 15 муниципальных образований Среднего Урала получат уже в этом году средства на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельхозназначения, оформляемых в муниципальную собственность. Деньги предполагается направить, в частности, Артинскому, Режевскому, Тавдинскому, Талицкому городским округам, Махневскому муниципальному образованию и другим. Благодаря принятию этого постановления органы местного самоуправления в этих территориях смогут ввести в производственный оборот почти 15 тыс. гектаров земель.