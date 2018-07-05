Калининград, 5 июля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Новое русское имя для Калининграда — Царьград. Такой вариант предложил председатель калининградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков, участвуя в экспресс-опросе ИА REGNUM.

Александр Алин ИА Красная Весна Площадь Победы. Калининград

Напомним, накануне наше агентство обратилось к калининградской общественности с просьбой ответить на два вопроса:1. Если в будущем в Российском государстве встанет вопрос о том, чтобы дать Калининграду новое РУССКОЕ имя, какое имя вы можете предложить? 2. Если усиливать русское значение Калининградской области, то — при сохранении имени Калининград — какое русское название региону вы можете предложить?

«Ответ на первый вопрос — Царьград. Ответ на второй — Порусье», — сказал Черенков.

Аналогичное мнение высказал известный калининградский блогер Дмитрий Евсюткин:

«Конечно, Царьград. Прибалтийский край вполне».

Напомним, вчера, 4 июля, калининградцы отметили негромкую дату — 72 года назад Указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсберг был переименована в Калининград — в честь политического деятеля Советского Союза Михаила Калинина.