Якутск, 5 июля, 2018, 06:21 — ИА Регнум. В Якутии намерены решить проблему многомиллиардного кассового разрыва в бюджете к осени 2018 года. Уверенность в этом выразил председатель правительства республики Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Да, ситуация сейчас очень сложная. Это результат того, что расходы формировались без четкой привязки к доходам, которые во многом зависят от внешних факторов, нам неподвластным: курс доллара, экономическая конъюнктура, спрос на алмазы и другие. При этом расходы постоянно росли и шли по верхней планке. В результате сегодня накопилось 15 млрд рублей неучтенных расходов. Мы активно ищем выход из этой ситуации», — заявил вице-премьер в интервью ЯСИА.

По его словам, работать для решения этих проблем правительство региона намерено сразу в трёх направлениях. Для начала в планах заняться обеспечением исполнения доходной части бюджета региона на 2018 год с помощью внимательной работы с налогоплательщиками и федеральным центром.

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«Отслеживаем поступление средств и смотрим, чтобы все обязательства исполнялись. В целом ситуация благоприятная. Мы вышли из зоны риска, в которой были в начале года, и уже можем говорить, что обеспечим параметры, заложенные в бюджете. Я могу вас уверить, что к осени мы проблему восполнения непредусмотренных бюджетных расходов решим», — заверил Владимир Солодов.

Он также пообещал, что одновременно с обеспечением исполнения доходной части в правительстве Якутии будет идти работа по повышению эффективности расходов и их перераспределению на приоритетные направления. Таковыми премьер-министр назвал повышение заработной платы, погашение задолженности перед снабжающими организациями, выполнение указов и прямых поручений президента РФ.

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«Для этого мы будем частично отказываться и откладывать на более поздний срок реализацию некоторых инвестиционных проектов, оптимизировать расходы, — пояснил премьер-министр Якутии. — Под оптимизацией у нас часто понимают автоматическое сокращение людей и расходов, но это не верно. Для меня оптимизация — это достижение оптимального результата за счет имеющихся ресурсов. Мы будем проводить политику, при которой каждый потраченный рубль будет привязан к полученному эффекту».

Правительство региона также займётся изысканием дополнительных доходных источников. В связи с этим врио главы Якутии Айсен Николаев уже ведёт большую работу с руководством АЛРОСА и минфином РФ, также отметил Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии образовался кассовый разрыв, размер которого по разным оценкам составляет 15−26 млрд рублей.

«У нас, получается, бюджет 22−26 млрд недосчитается в этом году, — считал председатель постоянного комитета Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров. — На доведение до уровня МРОТ порядка 4 млрд, дорожный фонд — 1,5 млрд, образование — 1,6 млрд, ЖКХ — 8,8 млрд рублей. Эти цифры не заложены и не учтены даже в бюджете. Ещё Валерий Жондоров(министр финансов республики — прим. ИА REGNUM ) не сказал — 10 млрд мы закончили 2017 год, а мы же теперь оплачиваем 2017 год с 2018-го».

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