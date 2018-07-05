Калининград, 5 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Накануне калининградцы отметили негромкую дату — 4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград — в честь политического деятеля Советского Союза Михаила Калинина.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

Топонимические споры в российском эксклаве спорадически происходят с момента разрушения Советского Союза, и сегодня ИА REGNUM обратилось к калининградскому общественно-политическому бомонду с просьбой ответить на два вопроса:

1. Если в будущем в Российском государстве станет вопрос о том, чтобы дать Калининграду новое РУССКОЕ имя, какое вы можете предложить?

2. Если усиливать русское значение Калининградской области, то — при сохранении имени Калининград — какое русское название региону вы можете предложить?

Мэр Калининграда Алексей Силанов ответил вопросом на вопрос:

«А надо ли вот так с лёгкостью относиться к истории?»

По мнению градоначальника:

«Гораздо ценнее понимание того, что это моя малая родина, родина моих детей и внуков, маленькая частичка Великой России».