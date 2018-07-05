Улан-Удэ, 5 июля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Бурятию накрывает дымом от лесных пожаров, действующих в других регионах России. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 июля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Пресс-служба РАЛХ Бурятии Дым от лесных пожаров

Ссылаясь на Авиалесоохрану, в РАЛХ уточнили, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Якутии. По состоянию на 4 июля площадь действующих пожаров там составляла более 460 тысяч га. Сложная ситуация также фиксировалась в Красноярском крае, где 4 июля горело порядка 220 тысяч га леса, и в Иркутской области, где огнём было охвачено около 68,8 тыс. га.

Что касается Бурятии, здесь, по данным РАЛХ, за прошедшие сутки тушили четыре лесных пожара на площади около 46 га, в том числе возгорание в Забайкальском национальном парке.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2018 года в Бурятии по фактам возникновения лесных пожаров возбуждено 15 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены три человека.