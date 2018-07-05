Калининград, 5 июля, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Калининградской области Наталья Ищенко, награжденная накануне званием «Почётный гражданин Калининграда», отказывается от этого статуса без аналогичного присвоения звания ветерану Великой Отечественной войны Борису Пирожкову. Об этом бывшая олимпийская чемпионка написала на своей странице в «Инстаграме».

Калининградский депутат Верхолаз с фронтовиком Б.П. Пирожковым

"Выражаю признательность депутатам города Калининграда за оказанную честь в присвоении звания почетного гражданина города Калининграда. Однако я готова принять звание ТОЛЬКО вместе с человеком, который достоин этого более чем кто бы то ни было!» — написала Ищенко, приложив фотографию Пирожкова.

По словам чиновницы, «ведь если бы не такие люди как он — Калининград никогда не стал бы Калининградом».

«Обращаюсь к депутатам Калининградской городской думы с просьбой о присвоении звания почетного жителя города Калининграда Борису Петровичу Пирожкову», — подытожила Ищенко.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что отказ депутатов присвоить звание участнику штурма Кёнигсберга Пирожкову вызвал в регионе большой общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей публиковали фото рекламного баннера с депутатами горсовета, стоявшими в обнимку с Борисом Пирожковым. Вот лишь некоторые комментарии на «Фейсбуке»:

"Ветераны едросам нужны, чтобы перед выборами сфоткаться на их фоне… а потом хоть помирайте».

«Каждый раз, когда эти единоросовские мрази будут произносить пафосные речи о Великой Победе, обматываться георгиевскими лентами и бесконечно возлагать цветы, просто плюйте им в рожи».

«Хоть капитализм и всё такое, но какая-то грань должна быть. По-хорошему, распиарить бы эту историю, как с «Мерленом», чтобы партбилет на стол».

По официально не подтвержденной информации, сегодня, 5 июля, депутаты горсовета Калининграда созывают внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос присвоения звания «Почётный гражданин Калининграда» 93-летнему Борису Петровичу Пирожкову.