Челябинск, 5 июля, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Фуры с яблоками через российско-казахстанскую границу не пропустила челябинская таможня, пишет газета «Коммерсантъ».

Яблоки

Уточняется, что таможенники задержали на границе с Казахстаном 11 фур с яблоками, не объяснив причину. В Россию 20-тонный груз не может проехать еще с 26 июня.

По данным Петра Лесникова, управляющего партнера юридической компании «Лесников и партнеры», собственники груза терпят ущерб: стоимость составляет 16 млн рублей. По его словам, таможенникам были представлены все необходимые документы.

«В нашем случае действия таможни нарушают основополагающие принципы функционирования ЕАЭС, в соответствии с которыми между РФ и Республикой Казахстан таможенный контроль отменен, а в отношении товара ЕАЭС, перемещаемого внутри союза, не предусмотрен вовсе», — сказал Лесников.

Со своей стороны таможня заявляет, что предоставленные документы на груз недостоверны. Экспертиза показала, что яблоки завезены не из Киргизии, как утверждают собственники, а из европейских стран.

«Специалисты установили: регионом происхождения яблок является территория Европы», — сообщил представитель таможни.