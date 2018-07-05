Вашингтон, 5 июля, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Учёные Disney Research создали алгоритм, благодаря которому теперь при корректировке в конфигурации робототехника будет самостоятельно, без участия человека, адаптироваться к изменениям, сообщает «N+1».

Робот

На роботе-пауке Snapbot были проведены испытания, где к аппарату подключали новые конечности, отключали попеременно старые, и аппарат каждый раз самостоятельно учился ходить.

Разработчик Кацу Яманэ пояснил, что в основе алгоритма изобретения лежит принцип по получению отклика от внешней среды об успешности действия.

Теперь роботы смогут продолжать движение при смене и потере конечностей, а также при изменении конфигураций.

Напомним, что Disney Research является неформальным сотрудничеством The Walt Disney Company с множеством лабораторий и учёных, занимающихся опытно-конструкторскими и научно-исследовательскими разработками. Например, туда входят Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Университет Карнеги — Меллон.