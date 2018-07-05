Якутск, 5 июля, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Реакция руководства Якутии и правоохранительных органов на проблемы банка «Таатта» практически отсутствует, и это — показатель эффективности деятельности этих структур. Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Обедин, комментируя предшествующую отзыву лицензии банка невыдачу средств его вкладчикам.

Чиновники

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«Ситуация с банком «Таатта» доказывает, что эффективной власти у нас нет. В кризисных ситуациях наша власть прибегает к крутому приёму: садится посреди беды и ждёт, пока всё рассосется или команда сверху придёт», — пояснил эксперт.

Он констатировал, что «говорливый» премьер-министр республики Владимир Солодов почему-то молчит, врио главы региона Айсен Николаев в отъезде, а курирующий финансово-экономический блок заместитель председателя правительства Алексей Стручков«проводит совещание по переписи, хотя мог бы просто посетить офис, чтобы показать, что правительство хотя бы делает вид, что озабочено ситуацией».

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Отреагировала в сложившейся ситуации только уполномоченный по правам предпринимателей Айталина Соколова. «Но её реакция свелась фактически к «думаем, как реагировать», — считает Виталий Обедин.

«Руководство банка исчезает в неизвестном направлении, доверенные ему деньги непонятно где — вы слышали, чтобы почесалась прокуратура или следком, не говоря уже о УФСБ? Видимо, все заняты видом на жительство экс-министра Антона Сафронова, — иронизирует политолог. — И можно, конечно, сказать, что «Таатта» — это коммерческий банк, и ответственность лежит на его руководстве. У нас всегда так. Власть отвечает за всё и приписывает себе все лавры и достижения, а как касается конкретных вопросов, так — не наш уровень компетенции. Оперативная реакция просто отсутствует. Если крушение (или начало крушения) одного из последних республиканских банков — не повод для публичной реакции и каких-то действий, направленных хотя бы на прояснение ситуации, то я не знаю, что тогда повод. Пострадали сотни ваших сограждан. Нанесён ущерб малому бизнесу. Да даже бюджет пострадал — как раз сейчас предприниматели должны проводить налоговые платежи, а они тупо не могут этого делать, потому что нет доступа к деньгам. Но всё, что новый высокоэффективный кабмин сумел продемонстрировать, столкнувшись с конкретным проявлением финансового кризиса, — искусство имитировать страуса».

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Как сообщало ИА REGNUM, о закрытых офисах и ограничениях на выдачу средств банка «Таатта» вкладчики стали сообщать ещё 3 июля. 4 июля банк совсем перестал отдавать клиентам их деньги, а лицензию у него Центробанк России отозвал только 5 июля.

Причиной проблем банка названо использование рискованной бизнес-модели, в результате которого на балансе кредитной организации сформировался значительный объём активов низкого качества. Кроме того, «Таатта» проводила операции, имевшие признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в том числе масштабно выводила деньги вкладчиков, создавая угрозу банкротства организации.