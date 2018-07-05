Ростов-на-Дону, 5 июля, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Уличный киноклуб парка имени Горького в Ростове-на-Дону будет начинает показ фильмов 5 июля, сообщили в пресс-службе городской думы Ростова-на-Дону.

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Уточняется, что работа киноклуба продлится всё лето и первый осенний месяц.

«Основная цель проекта — приобщение ростовчан к кино как жанру искусства, в противовес развлекательному характеру большинства современных лент», — сообщили в пресс-службе городской думы Ростова-на-Дону.

Начало сеансов в 20:30 мск. В этом году зрители смогут увидеть фильмы 1960-х — 1980-х гг.