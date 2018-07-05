Тукаевский район, Татарстан, 5 июля, 2018, 04:47 — ИА Регнум. В Тукаевском районе Татарии, где одно из крупнейших предприятий региона запланировало построить четыре свинокомплекса, жители одного из посёлков, где уже есть такой работающий объект, подали сигнал SOS главе государства. Жители посёлка Комсомолец обратились к Владимиру Путину и главе Татарии Рустаму Минниханову с просьбой «обеспечить посёлку здоровые и благоприятные условия проживания», «избавить поселок от аммиачных запахов», «проверить предприятия и канализационные ямы возле поселка на нарушения и законность», а также «наказать виновных в нарушении прав жителей поселка и заставить руководство предприятий воспользоваться современными технологиями и переделать очистные». Жители пишут, что задыхаются от аммиачных паров.

В противогазе

Напомним, в 2017 году набережночелнинская компания «Камский бекон», созданная в 2005 году на базе одного из старейших предприятий «Сосновоборский», представила планы по строительству свинокомплекса и селекционно-генетического центра. Местом строительства назывался Мензелинский район, но эти планы компании вызвали ярый протест местных жителей — они писали открытые письма, митинговали и пытались бороться через суд.

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В районе компания получила от местной администрации в аренду семь земельных участков общей площадью 451 га, но «для сельскохозяйственного производства» на 49 лет — до конца декабря 2063 года. В феврале-декабре 2014 года районная прокуратура внесла протест на постановления главы исполкома, которыми передавались участки, мотивировав их тем, что «земельные участки были предоставлены с нарушением установленного порядка для их предоставления». Компании было предложено добровольно расторгнуть договоры аренды, но предложение было проигнорировано. Через суд администрация района оспорить сделку также не смогла, суд отказал в требованиях своим решением от 9 февраля 2018 года.

В 2017 году компания «Камский бекон» попыталась получить необходимые документы на эти участки для строительства селекционно-генетического центра, но исполком Мензелинского района отказал.

«Исполком отказал заявителю в утверждении схем расположения земельных участков на том основании, что земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства», — отмечается в материалах дела.

И теперь уже «Камский бекон» не смог оспорить через суд отказ местных властей.

Позднее эта же компания представила планы по строительству свинокомплексов в Тукаевском районе Татарии. Тревогу из-за потенциального соседства забили жители Набережных Челнов, которые граничат с районом. В конце мая 2018 года горожане обратились к главе региона Рустаму Минниханову с просьбой не дать «превратить Набережные Челны в свинарник». К этому моменту у компании сменились собственники, и в их число вошла кипрская компания — «Топпигс Лимитед».

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Теперь к протестующим жителям Набережных Челнов присоединились и жители посёлка Комсомолец из соседнего Тукаевского района, где уже есть действующее предприятие «Камского бекона», и не только его.

«Мы — жители поселка Комсомолец. От безысходности, с большой надеждой обращаемся к вам, по вопросу распространения на наш поселок тяжелого отравляющего запаха отходов непереработанного свиного навоза, а также загрязнения окружающей среды вокруг данного поселка за счет канализационных ям, в которые сливаются отдельным образом непереработанные животноводческие отходы (навоз, кровь животных) с «Камского бекона» и «Феникса». А также слив непереработанной жижи навозной идет напрямую в поля», — пишут жители в своём открытом обращении, уточняя, что поселок основан в 1930 году и на сегодня в нём живут более тысячи человек .

На местные власти авторы письма жалуются, что те не реагируют.

«На жалобы отдельных жителей руководство данных предприятий никак не реагирует, нет реакции и от управляющей компании поселка, не реагирует и глава Комсомольца. Экология реагирует, но проводит анализ проб воздуха в то время, когда выбросов нет, и отчитываются так, что всё нормально и воздух без отклонений. Сбросы производят и тогда, когда на улице +34 градуса жары, мы, жители, задыхаемся от духоты, и нам приходится вдыхать пары аммиака в такую жару», — пишут жители посёлка и просят помочь решить проблему.