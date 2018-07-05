Лондон, 5 июля, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Опубликовавшая недостоверные сведения о том, что британского премьер-министра Терезу Мэй якобы повторно пригласили на ЧМ-2018 в Россию, газета The Guardian перефразировала свое сообщение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Теперь, после опровержения российского посольства в Лондоне, издание пишет:

«Россия игриво заявила, что присутствие Терезы Мэй на ¼ финала чемпионата мира будет приветствоваться, но на Даунинг-стрит бойкот со стороны британских министров и членов королевской семьи остается в силе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй отказалась ехать в Россию на ЧМ-2018. The Guardian написала, что Москва дополнительно пригласила ее приехать — после выхода англичан в ¼ финала. Посольство России в Лондоне заявило, что это неправда.