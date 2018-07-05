Якутск, 5 июля, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Руководство и собственники банка «Таатта» не только не предпринимали действий по его спасению, но и масштабно выводили активы в ущерб вкладчикам. Это стало одной из причин, по которым Центробанк России 5 июля отозвал лицензию у этой кредитной организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Полномочия руководства банка приостановлены, управлять им назначили временную администрацию.

Прекращение деятельности

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Оказалось, что в отношении банка «Таатта» неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

Причиной проблем банка названо использование рискованной бизнес-модели, в результате которого на балансе кредитной организации сформировался значительный объём активов низкого качества. Кроме того, банк проводил операции, имевшие признаки совершения уголовно наказуемых деяний, и информация об этом дважды направлялась Центробанком России в правоохранительные органы.

«Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц, — пояснили в пресс-службе организации. — Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом банк «Таатта» осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала».

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Центробанк намерен направить в правоохранительные органы информацию о масштабном выводе активов руководством банка в критической ситуации. В этих действиях организация видит неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ 3 июля выдача денег вкладчикам банка «Таатта» была ограничена 30 тысячами рублей, а 4 июля средства совсем перестали выдавать. Операторы банка покинули свои рабочие места, констатировав отсутствие руководства и рекомендовав возмущённым клиентам обращаться в Центральный банк России.

Вкладчики не ожидали, что у «Таатты» могут возникнуть проблемы. Ситуация усугубляется тем, что в этом банке в основном хранили деньги предприниматели.

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