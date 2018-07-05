Вашингтон, 5 июля, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Страны, состоящие в Организации стран — экспортеров нефти, неблагодарны: они не хотят снижения нефтяных цен, вредя американской экономике, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Американский лидер бьет тревогу: цены на бензин растут, а ОПЕК, по его мнению, практически никак не пытается затормозить этот процесс.

«Из-за них цены растут, в то время как США обеспечивают защиту многих из членов [ОПЕК]», — написал Трамп.

Президент Штатов призвал ОПЕК «немедленно снизить цены».

Напомним, ОПЕК и США — конкуренты в нефтеторговле. Одним из членов ОПЕК является мировой лидер по нефтезапасам Венесуэла, которой Вашингтон не помогает. Также в ОПЕК входит враг Штатов Иран, а Россия является ключевым наблюдателем в картеле.

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