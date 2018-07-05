Киев, 5 июля, 2018, 03:43 — ИА Регнум. Россия должна испугаться, если на Украине будут созданы новые полки, заявил Анатолий Матиос, главный военный украинский прокурор, передает телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

Комментируя присвоение в России танковым подразделениям имен украинских городов, он сказал, что Украину якобы «ещё никто не победил».

«Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — сказал Матиос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 6-й танковый полк назван «гвардейским Львовским», 68-й полк — «гвардейским Житомирско-Берлинским», 163-й полк — «гвардейский Нежинский». В Киеве занервничали.