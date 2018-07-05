Якутск, 5 июля, 2018, 03:30 — ИА Регнум. В Якутск прибывают гости Международных интеллектуальных игр, открытие которых состоится 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-центр МИИ На МИИ в Якутию прибывают первые гости

Первыми прилетели организаторы и тьюторы Международной исследовательской школы — Алексей Косарев и Анна Федосеева из Москвы, а также Гевара Джарамильо Хуан Альберто из Мексики. Ответственные за встречу гостей — сотрудники центра «Сосновый Бор» — организовали встречу гостей, угостили традиционным русским караваем, кумысом и оладьями. После этого мексиканец на чистом русском языке поблагодарил всех за гостеприимство и радушный приём.

Ранее оргкомитет по подготовке и проведению Международных интеллектуальных игр аккредитовал первые объекты питания и размещения участников МИИ.

Сертификат соответствия на право осуществления деятельности в период проведения игр организаторы в числе первых вручили столовой ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук» в селе Чапаево Хангаласского улуса.

«Помимо столовой, в настоящее время аккредитованы главный и жилые корпуса Малой академии наук, а также интернат Октемского научно-образовательного центра», — сообщил председатель аккредитационной комиссии Геннадий Жирков.

К приему гостей готовы и волонтеры, кампанию по отбору которых организаторы начали еще весной. Всего на мероприятиях Международных интеллектуальных игр будет задействовано 350 волонтеров, в том числе из Сахалинской и Амурской области. Сегодня на базе ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» стартует программа обучения волонтёров МИИ-2018. Планируются тренинги по толерантности, конфликтологии, командообразованию.