Вашингтон, 5 июля, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Американским учёным в ходе проведения исследований, которые связаны с проявлением болезни Альцгеймера, удалось защитить мозг лабораторных мышей. И сделано это было с помощью обыкновенного аспирина.

Sauligno Аспирин

По данным издания UfaTime.ru, исследователи обнаружили, что благодаря использованию препарата активизируются процессы, предотвращающие возможное появление в структуре мозга амилоидных бляшек.

С помощью аспирина активизируются клеточные органеллы, в состав которых входят различные ферменты. Такие органеллы называются лизосомы, они участвуют во многих жизненно важных процессах нашего организма.

Во время эксперимента грызуны, которые склонны к накоплению бета-амилоида Aβ42, получали низкие дозы аспирина в течение месяца, как напрямую, так и в клетки мозга. В обоих случаях количество бляшек в мозге животных было уменьшено. Похожими свойствами, по данным учёных, обладает препарат гемфиброзил, но он имеет большее количество побочных эффектов.

Пока точной информации о реальной помощи аспирина при болезни Альцгеймера не получено. Учёные планируют провести ряд дополнительных исследований для точного изучения всех возможностей препарата.