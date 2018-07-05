Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Исследователи из Гронингемского университета и Массачусетского технологического института (MIT) устроили интернет-опрос пользователям сети Facebook: готовы ли они отказаться от соцсети, пишет газета «Ведомости».

Социальные сети

В исследовании, в частности, поучаствовали и жители Санкт-Петербурга. Выяснилось, что «прекратить использование Facebook за $1 были готовы 18,4% респондентов, а за $37,7 и более — половина опрошенных».

Своё мнение по поводу такого подхода высказал главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаев. Он считает, что если пользователи готовы, к примеру, прожить без соцсети за десять долларов в месяц, то при ответе на вопрос, сколько денег требуется, человек будет требовать во много раз больше.

По словам главного аналитика ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, такой подход оценки бесплатных товаров в отраслевых исследованиях применяют уже порядка шести лет. Эксперты так пытаются оценить вклад индустрии в ВВП, а также подсчитывают эффект, достигнутый внедрением новых технологий.