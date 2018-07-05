Москва, 5 июля, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Скандальная антироссийская версия Лондона по инциденту в городе Эймсбери (Великобритания) смехотворна и усугубляет абсурдность так называемого дела Скрипаля, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

Комментируя заявление британской полиции о том, что в Эймсбери два человека отравлены так называемым «Новичком», сенатор отметил:

«Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом».

«Повторно о «руке Москвы» говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по т.н. «делу Скрипалей». Что-то не так в самом британском королевстве…» — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эймсбери, по данным британских СМИ, в своем доме нашли без сознания двух человек. Их отвезли в больницу города Солсбери (Великобритания).

Скотланд-Ярд спустя четыре дня заявил, что найденных женщину и мужчину отравили нервно-паралитическим газом — практически тем же, что и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Правда, вещество «оказалось» не из той же партии.