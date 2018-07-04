Пекин, 5 июля, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Более 6700 человек были инфицированы энтеровирусным везикулярным стоматитом в Пекине за первую половину 2018 года, сообщает 4 июля издание Beijing Daily.

В медицинской лаборатории

По данным на 30 июня в общей сложности 6732 случая этого заболевания были зафиксированы с начала, что на 45,27% выше, чем за тот же период 2017 года. Пик заболеваемости обычно происходит в июле, августе и ноябре, сообщили в Пекинском центре по контролю и профилактики заболеваемости. При этом только в июне в городе было зафиксировано 4014 случаев, что почти вдвое превысило показатели 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 140 тыс. случаев этого забболевания было зафиксировано в 2018 году по данным на конец апреля. При этом 581 человек находились в критическом состоянии, шестеро скончались