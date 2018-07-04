Киев, 5 июля, 2018, 02:29 — ИА Регнум. В киевском международном аэропорту «Жуляны» возле взлетно-посадочной полосы вот уже более трех недель лежит пассажирский самолет со сломанным шасси, сообщило 4 июля издание Liga.net.

Сломанный самолёт

Как утверждают журналисты, вид лежащего в траве разрушенного самолета производит гнетущее впечатление на пассажиров аэропорта.

Администрация аэропорта не дала никаких комментариев по этому поводу, компания-владелец самолета удалила с официального сайте номер телефона пресс-службы, а её горячая линия не отвечает.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2017 года в аэропорту «Жуляны» самолет с 169 пассажирами повредил шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал, но аэропорт был закрыт в течение пяти часов.

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