Лондон, 5 июля, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Найденные в своем доме без сознания жители города Эймсбери (Великобритания) отравлены тем же нервно-паралитическим газом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, хотя вещество не из той же партии, сообщил журналистам Нил Базу, глава контртеррористического подразделения британской полиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Комментируя первые результаты расследования Скотланд-ярда по инциденту в Эймсбери, полицейский чиновник заявил: пострадавших отравили не чем иным, как «Новичком» (британцы так называют нервно-паралитическое вещество, которое фигурирует в «деле Скрипаля»).

Однако «Новичок», примененный в Эймсбери — это не тот же самый «Новичок», которым «отравили» Скрипаля и его дочь Юлию: газ из другой партии, — так считает Скотланд-Ярд.

«Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования», — пояснил Базу.

Напомним, сфабрикованное британцами «дело Скрипаля» получило «продолжение»: 30 июня в город Солсбери (Великобритания) из Эймсбери доставили мужчину 45 лет и женщину 44 лет, найденных в бессознательном состоянии в своем доме. Британская полиция, взявшаяся за дело, быстро пришла к выводу, что их отравили, причем так называемым «Новичком».