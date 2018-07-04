Не тот «Новичок»? Лондон ищет связь отравления в Эймсбери и «дела Скрипаля»
Лондон, 5 июля, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Найденные в своем доме без сознания жители города Эймсбери (Великобритания) отравлены тем же нервно-паралитическим газом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, хотя вещество не из той же партии, сообщил журналистам Нил Базу, глава контртеррористического подразделения британской полиции.
Комментируя первые результаты расследования Скотланд-ярда по инциденту в Эймсбери, полицейский чиновник заявил: пострадавших отравили не чем иным, как «Новичком» (британцы так называют нервно-паралитическое вещество, которое фигурирует в «деле Скрипаля»).
Однако «Новичок», примененный в Эймсбери — это не тот же самый «Новичок», которым «отравили» Скрипаля и его дочь Юлию: газ из другой партии, — так считает Скотланд-Ярд.
«Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования», — пояснил Базу.
Напомним, сфабрикованное британцами «дело Скрипаля» получило «продолжение»: 30 июня в город Солсбери (Великобритания) из Эймсбери доставили мужчину 45 лет и женщину 44 лет, найденных в бессознательном состоянии в своем доме. Британская полиция, взявшаяся за дело, быстро пришла к выводу, что их отравили, причем так называемым «Новичком».