Бербанк, США, 5 июля, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Инженерами из Disney Research разработана система, которая проектирует роботов, выполняющих заданные движения, без участия человека, пишет журнал IEEE Transactions on Robotics.

Cheryl Ng Роботы

От человека требуется лишь задание траектории движения тела и конечностей. Подходящая конструкция будет выбрана системой из библиотеки стандартных деталей.

Раньше для промышленных и исследовательских целей роботов надо было создавать, для этого можно было использовать стандартные модули, которые упрощали весь процесс. Но даже для создания таких роботов требовалось время и средства, а также опытные инженеры.

Теперь, благодаря работе группы инженеров Disney Research под руководством Кацу Яманэ (Katsu Yamane), разработка роботов упрощена, и этим занимается специальный алгоритм.