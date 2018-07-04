Человек не нужен? Теперь роботы проектируются автоматически
Бербанк, США, 5 июля, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Инженерами из Disney Research разработана система, которая проектирует роботов, выполняющих заданные движения, без участия человека, пишет журнал IEEE Transactions on Robotics.
От человека требуется лишь задание траектории движения тела и конечностей. Подходящая конструкция будет выбрана системой из библиотеки стандартных деталей.
Раньше для промышленных и исследовательских целей роботов надо было создавать, для этого можно было использовать стандартные модули, которые упрощали весь процесс. Но даже для создания таких роботов требовалось время и средства, а также опытные инженеры.
Теперь, благодаря работе группы инженеров Disney Research под руководством Кацу Яманэ (Katsu Yamane), разработка роботов упрощена, и этим занимается специальный алгоритм.