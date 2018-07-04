Москва, 5 июля, 2018, 02:12 — ИА Регнум. «В стране сегодня около 13 млн человек с ограниченными физическими возможностями, они нередко живут «за барьером», из-за которого до здоровых людей вести доходят нечасто. Задача любого нормального общества, том числе предпринимательского сообщества, — ликвидировать такие барьеры. Премия «Филантроп» показывает, что это возможно», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) и председатель Попечительского совета Международной премии «Филантроп» Сергей Катырин на конференции, посвященной Международной премии «Филантроп» и 30-летию Всероссийского общества инвалидов.

Инвалид

Глава федеральной палаты отметил, что людям с ограниченными возможностями уделялось мало внимания, и сегодня, создавая для них доступную среду, надо еще многое наверстать. «Отрадно, то сегодня они все больше приходят в спорт, литературу, искусство, участвуют в жизни общества. В системе ТПП страны сегодня 180 региональных и муниципальных палат, и каждая из них имеет свою программу, ориентированную на социально незащищенные слои населения — на инвалидов, ветеранов, детей», — добавил Сергей Катырин.

Напомним, что церемония вручения премии «Филантроп», направленной на развитие творческого потенциала людей с ограниченными физическими возможностями состоится 16 августа. Эта премия будет вручаться уже десятый раз.

Первая премия была вручена в 2000 году. С тех пор более 10 000 инвалидов из 38 стран мира и практически всех регионов РФ, более 280 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Организаторы подчеркивают, что наградной фонд формируется исключительно из добровольных пожертвований.