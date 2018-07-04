Львов, Украина, 5 июля, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Видео, на котором видно, как утром 2 июля к памятнику Пушкину в городе Золочеве подъехала машина с вандалами, опубликовала львовская общественница Ирина Домарецкая 3 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

«Публикуем видео с камеры наблюдения, на котором виден тот самый «ветер», который ночью 2 июля в 3:57 утра подъехал к скверу, и так подул на Пушкина, что тот, не выдержав давления, упал. Жаль, что номеров этого самого ветра не видно. И, да, кстати, стихии и ветра в ту ночь не было», — написала активистка.

Напомним, 2 июля в Золочеве Львовской области неизвестные вандалы разрушили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Позже в пресс-службе национальной полиции Львовской области заявили, что, по мнению следственно-оперативной группы, памятник не ломали вандалы — он сам рассыпался от старости и непогоды.