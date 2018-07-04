Киев, 5 июля, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Современные взаимоотношения Украины и США полтора века назад предугадал главный украинский поэт Тарас Шевченко, заявил народный депутат Украины Юрий Береза 4 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Безумие

«Еще великий Кобзарь в средине XIX века с надеждой и уверенностью писал: «Когда дождемся Вашингтона с новым и праведным законом? Дождемся ведь когда-нибудь!» В годы тяжких испытаний, когда сапог московского оккупанта топчет нашу землю, украино-американские отношения приобрели для нас первоочередное значение. Вместе с миллионами американцев просим: Боже, храни Америку!» — подытожил Береза.

Напомним, в 2014 году во время визита в Киев, вице-президент США Джо Байден на встрече с украинским правительством занял место главы государства. Это вызвало едкие комментарии даже со стороны главы российского МИД Сергея Лаврова:

«Джо Байден проводил встречу с украинским руководством, по сути дела, в формате главы государства на внутреннем совещании, сидел во главе стола, и с боков от него располагались украинские представители».