Лондон, 5 июля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Люди, доставленные в больницу Солсбери из города Эймсбери (Великобритания) в конце июня, были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», заявил журналистам Нил Базу, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

По словам Базу, выводы сделаны «после изучения образцов». Полицейский чиновник упомянул, что пострадавшие британцы были отравлены тем же газом, что и Сергей и Юлия Скрипали, а именно — «Новичком».

Напомним, сообщение о том, что два человека поступили в больницу Солсбери из Эймсбери, появилось вечером 30 июня. Госпитализированы мужчина и женщина, найденные без сознания в своем доме. После отравления Скотленд-Ярд начал расследование.