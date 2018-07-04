Брянск, 5 июля, 2018, 01:28 — ИА Регнум. 5 июля пройдёт церемония закрытия 92-го театрального сезона Брянского театра драмы им. А.К.Толстого, сообщает ГородБРЯНСК.Ru.

Александров Здание Брянского областного театра драмы

Уточняется, что сезон будет закрыт спектаклем «Бесконечный блюз».

Зрители, посмотревшие премьеру, в один голос отмечают:

«…Так получилось, что последние посещения нашего драмтеатра выпадали на комедийные спектакли. А тут мы просто были ошарашены… Всем — сценой, «живой» музыкой, исполнением и, конечно, эмоциями. Такой ультра-спектакль, как будто душу вывернули… Такой Театр-Театр, атмосферный, гротескный…»

На церемонии закрытия будут показаны произведения прошедшего сезона: Брянский театральный конкурс «УСПЕХ», пять премьер, гастроли в Кургане, «Славянские театральные встречи.2018». Также, труппа проинформирует о том, что же за работа планируется на 93-й сезон.