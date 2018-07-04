Белград, 5 июля, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Украинская церковь является материнской по отношению к русской церкви и поэтому заслуживает получить автокефалию, заявил президент Украины Петр Порошенко 4 июля в интервью сербскому телеканалу РТС, сообщила пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Порошенко отметил, что в 2018 году он будет праздновать 1030-ю годовщину крещения Украины. по его мнению, именно тогда была создана украинская церковь.

«Украина была «матерью» для российской православной церкви. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь — церковь страны-агрессора. Украинская церковь — церковь для украинцев», — рассказал Порошенко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Андрей Ильенко обвинил Москву в том, что она украла у Киева название «Русь».

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Напомним также, Порошенко утверждал, что украинская армия входит в тридцатку наиболее сильных армий мира, ссылаясь на данные рекламного сайта, специализирующегося на «сенсационных» заголовках.

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