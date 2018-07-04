Москва, 5 июля, 2018, 01:38 — ИА Регнум. «Школа драматического искусства» (Москва) откроет свой 32-й сезон, сообщили в пресс-службе театра.

Театр

Открытие состоится в жанре мюзикла: все начнется с постановки Sugar российского режиссёра Алексея Франдетти, основа которого лежит в киносценарии известного фильма «В джазе только девушки».

Отмечается, что будет показана первая в этом году премьера Лаборатории Игоря Яцко (входит в ШДИ) — спектакль «Орфей спускается в ад», который готовился по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Также состоится показ «Женитьбы» по комедии Гоголя и «Макбет» по трагедии Шекспира.

В конце года коллектив театра обещает нам ещё одну премьеру «Путешествие Пушкина в Африку» в жанре «фантастическая поэма». В постановке данной картины будут использоваться многие классические произведения, такие как Тексты Бродского и Пушкина, работы Генделя, Чайковского, Хачатуряна и Рахманинова.