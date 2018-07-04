Москва, 5 июля, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Хореограф Егор Дружинин сообщил, что приглашает всех на свой спектакль «Всюду жизнь» на музыку Европейского композитора Горана Бреговича, без слов, 18 июля.

Okras Егор Дружинин

За последние несколько лет этот спектакль Дружинина стал одним из любимых у зрителей театральных проектов Дома музыки. За время его существования уже сменился ни один актёрский состав. Спектакль не только не стал менее популярным, но у него появились новые поклонники.

Напомним, что «Всюду жизнь» является спектаклем-притчей, в котором нет слов. На одной сцене 21 актёр расскажет свои истории, используя лишь язык тела. В спектакле говорится о Восточной Европе 1940 — 60х годов. Постановка российского танцора и хореографа Егора Дружинина.

Спектакль состоится 18 июля в 19:00 в Театральном зале Московского международного Дома музыки.