* УПА — запрещённая в России организация

Киев, 5 июля, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Каждый украинец должен знать правду об Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о её главарях — Шухевиче, Бандере, Стецько и других, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на открытии выставки «Борцы за Украинское государство» в национальном музее истории, сообщил 4 июля сайт украинского правительства.

Kmu.gov.ua Вячелав Кириленко на открытии выставки

«Только относительно недавно мы начали знакомиться с историческими работами, художественными произведениями, которые популяризуют УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украина долго шла к признанию УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как своего, это наша общая история», — заявил чиновник.

Напомним, ранее в Верховной раде открылась выставка, посвященная акту провозглашения, в оккупированном гитлеровцами Львове, «независимой Украины» — союзницы Третьего рейха.