Москва, 5 июля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Число сотрудников Внешэкономбанка (ВЭБ) будет сокращено до 500 человек, сообщает РБК.

A.Savin Здание Внешэкономбанка в Москве

По данным источников, такой численности сотрудников руководство банка намерено «добиться» уже в 2019 году — в рамках начатой оптимизации.

Отмечается, что цель преобразований — сделать банк «самым эффективным инвестиционным институтом развития». ВЭБ, как поясняют в пресс-службе, станет «более компактным, мобильным, ориентированным на высокие стандарты инвестиционной деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в ВЭБ заявили, что банк еще сократит число работников: предстоит оптимизация до 40 или даже 50% штата.