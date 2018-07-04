Тель-Авив, Израиль, 5 июля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Песня израильской певицы Нетты Барзилай, которая заняла первое место на «Евровидении-2018», оказалась слишком похожей на песню американского дуэта White Stripes, сообщается в Jerusalem Post.

Dewayne Barkley, EuroVisionary Нетта Барзилай

Сейчас нет речи о суде, пока ждут разъяснений ситуации от композиторов Медали и Бегера.

При этом в СМИ уже можно найти сообщения о том, что конкурс «Евровидение-2018» проведён нечестно, из-за чего и проведение конкурса 2019 года может быть поставлено под сомнение. Хотя пока идут споры о том, где же будет проведён конкурс 2019 года.